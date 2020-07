CCB prepara verão animado ao ar livre

É com um concerto do projeto Fogo Fogo que o Centro Cultural de Belém (CCB) dá, na próxima quarta-feira (dia 15), o pontapé de saída para a programação de verão que este ano decorre em moldes particulares devido à pandemia. Música, cinema, workshops, conversas e aulas de ioga vão decorrer sempre ao ar livre na Praça CCB ou nos Jardim das Oliveiras. Para isso, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça foi convidado para desenhar um auditório que pudesse, no exterior, acolher o maior número de espectadores possível, mantendo a segurança.





Do jazz à opera, do funk à música contemporânea, passando pela tradição clássica europeia, o programa é diverso e acessível com bilhete por espetáculo no valor de 5 euros. Filipe Sambado (18 de julho), Sete Lágrimas com Ana Moura, Carolina Deslandes e Tainá (2 de agosto), Cais Sodré Funk Connection (29 de agosto) ou Tito Paris (12 de setembro) são alguns dos concertos. A programação conta ainda todas as sextas-feiras, às 21h30, na Praça CCB, com sessões de cinema viradas para a temática do mar (entrada livre). Todas as quintas-feiras deste mês, às 18h, haverá um ciclo de leitura, no Jardim das Oliveiras, com Helena Vasconcelos, e durante agosto e setembro aquele espaço será palco do ciclo de poesia e música Jardim de Orfeu, organizado pelo ator André Gago.