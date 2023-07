O edifício onde o antigo presidente Jorge Sampaio esteve detido, na sequência das manifestações estudantis de 1973 – e por onde muitos outros presos passaram antes de serem levados para as instalações da PIDE –, é a partir desta quinta-feira a casa do Museu da PSP. Um espaço renovado no antigo Governo Civil de Lisboa, na Rua Capelo, onde são contados os 156 anos de história desta força de segurança.









Ver comentários