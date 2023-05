Céline Dion cancela digressão mundial devido a problemas de saúde

A cantora Céline Dion foi forçada a cancelar toda a digressão mundial devido a problemas de saúde. A canadiana de 55 anos luta contra o síndrome de stiff-person (pessoa rígida) um problema de saúde neurológico raro e incurável.A artista disse aos fãs que está "tremendamente desapontada" por não poder continuar com a digressão, mas que estava a "trabalhar arduamente para recuperar as suas forças"."Lamento imenso desapontar-vos a todos mais uma vez. Estou a trabalhar arduamente para recuperar as minhas forças, mas as digressões podem ser muito difíceis mesmo quando se está a 100%. Não é justo para vocês continuar a adiar os espectáculos e, embora me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo até eu estar realmente pronto para voltar aos palcos. Quero que todos saibam que eu não vou desistir... e mal posso esperar para vos ver de novo", informou a cantora em comunicado.No comunicado Céline Dion partilhou uma lista completa das datas que tinham sido canceladas, incluindo cidades na Bélgica, Dinamarca e Reino Unido. A cantora informou ainda os fãs que os bilhetes serão reembolsados no ponto de venda original. Em dezembro a cantora partilhou o síndrome que lhe tinha sido diagnosticado . Equipa de produção já tinha revelado que o estado de saúde impedia a canadiana de atuar.