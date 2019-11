Céline Dion em exclusivo ao CM: "Passei por tempos muito difíceis"

Uma cantora renascida, a assumir as suas imperfeições e a tentar consertar as suas próprias emoções. É assim que Céline Dion se apresenta no novo disco 'Courage', editado esta sexta-feira.Gravado entre Las Vegas e Montreal, com diversas colaborações (entre elas está, por exemplo, David Guetta), o álbum relança a cantora canadiana de 51 anos para a luz do dia depois de anos de alguma escuridão emocional, em que teve que lidar com a morte do marido e do irmão.Quando a canção 'Courage' lhe foi parar às mãos, não teve dúvidas: esse teria que ser o título do disco. "Representa toda o período pelo qual passei. Representa não apenas o álbum, não apenas a digressão, mas os três anos em que tentei encontrar força dentro de mim, junto dos meus amigos, das pessoas com quem trabalho e dos meus fãs", diz Céline Dion, numa entrevista cedida em exclusivo ao"Passei por momentos difíceis, eu e toda a minha família. Mas toda a gente passa por momentos assim. A questão é que quando temos canções às quais nos podemos agarrar de forma a comunicar com os outros, é terapêutico, libertador", explica.'Courage' é o primeiro disco em inglês gravado por Céline Dion em seis anos, misturando baladas e temas mais arrojados.'Imperfections', 'Lying Down' e 'Courage' são os primeiros singles do álbum e cada um deles representa uma nova direção criativa da cantora.O novo CD vai lançar Céline Dion numa digressão que irá passar por mais de 50 cidades nos Estados Unidos e Canadá. A tournée arranca no Quebec.Com mas de 250 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, Céline Dion já conquistou cinco Grammy, dois Óscares e sete American Music Awards.