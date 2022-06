Centenário do Parque Mayer celebrado esta quinta-feira com o espetáculo ‘Cheira a Lisboa’

O centenário do Parque Mayer vai celebrado na noite desta quinta-feira em Lisboa com o espetáculo ‘Cheira a Lisboa’, com a participação de Anabela, FF, Katia Guerreiro, Luís Trigacheiro, Lura e Marco Rodrigues. O concerto decorre no Terreiro do Paço e tem entrada gratuita.O repertório junta 22 das mais populares canções do Parque Mayer, verdadeiras pérolas perdidas no tempo, como ‘Ó Tempo Volta para Trás’, do fadista António Mourão, ‘Santo António’, uma canção gravada por João Villaret em 1956 e alvo do lápis azul de Salazar, ou ‘Boa Nova’, uma das primeiras gravações de Amália Rodrigues, de 1942. Os temas foram adaptados e ganharam novos arranjos, que serão interpretados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa.Depois das marchas populares, do cinema ao ar livre e dos festivais, a despedida das Festas de Lisboa faz-se com este grande espetáculo, que faz a ponte para o arranque das comemorações do centenário do Parque Mayer, que abriu portas ao público a 1 de julho de 1922. Ao longo do próximo mês, outras iniciativas assinalaram a efeméride.A primeira é já esta sexta-feira, no Capitólio, a partir das 21h30, com a atuação da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal. Seguem-se, aos sábados, as atuações de Sara Correia, Black Mamba, que convida Adelaide Ferreira, Pedro Moutinho e Real Combo Lisbonense. No Pavilhão Portuguez, aos fins de semana, vão haver tertúlias, exposições e filmes documentais. E claro que a revista não podia faltar.O Teatro Maria Vitória abre esta quinta-feira as portas, para que, até domingo, Flávio Gil, Miguel Dias, Cátia Garcia e Mafalda Tavares levem à cena ‘Canta Maria Vitória’.n