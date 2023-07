Cerca de quatro mil pessoas marcam presença no Festival perto do Rio Febras

Cerca de quatro mil pessoas assistem ao 'Festival de Rock que acontece perto do Rio Febras', em Briteiros de São Salvador, Guimarães.Depois da polémica provocada pelo comunicado do Rock in Rio Lisboa, a organização deixou cair o nome original 'Rock in Rio Febras'. O evento, que tem entrada gratuita e cariz solidário, é suportado pela autarquia, patrocinadores e 80 voluntários.O cartaz está fechado de bandas e músicos, todos da região: Smartini, Crocky Girls, Ledher Blue, Juanito Caminante, Gaspea, Gordilho, Segundo Minuto, Berto, Pedro Conde e Quarta às Nove.