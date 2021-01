Cerimónias fúnebres de ator Jorge Sousa Costa marcadas para quarta-feira

O funeral do ator Jorge Sousa Costa, falecido no sábado, aos 92 anos, com covid-19, realiza-se na quarta-feira, às 16h00, no Cemitério dos Olivais, onde vai ser cremado, numa cerimónia reservada aos mais próximos.

A informação foi adiantada este domingo à agência Lusa pelo companheiro de há 28 anos, Rui Martiniano, que informa não haver velório, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Segundo Rui Martiniano, Jorge Sousa Costa, ator com vasto currículo no teatro, cinema, rádio e televisão, sentiu febre no domingo e acabou por ser hospitalizado na madrugada de segunda-feira, com covid-19, doença que viria a desencadear uma pneumonia.