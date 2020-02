Ceuzany regressa aos Cordas do Sol depois de dois discos a solo

A cantora cabo-verdiana Ceuzany nasceu no Senegal, mas aos 2 anos de idade foi viver para o Mindelo, em São Vicente, de onde a sua mãe é natural, já o seu pai é da ilha do Fogo. Mas foi através da sua avó que a música entrou sua vida. " A minha avó cantava em casa, vendia grogue, comida, e cantava para os clientes. Eu ouvia sempre a minha avó, que é a minha referência.", recorda Ceuzany, que com 12 anos participou no Festival de Pequenos Cantores.



"Estavam á procura de alunos para cantar, e eu disse á minha professora: Eu sei cantar! Cantei uma música, gostaram, e fui escolhida para representar a minha escola. Fiquei em primeiro lugar em São Vicente.", a grande final foi na Cidade da Praia, na ilha de Santiago, aí conseguiu o segundo lugar.





Depois disso começou a cantar Rap com colegas e amigos no Mindelo. Mas foi na ilha de Santo Antão que a sua carreira deu um grande salto. " Surgiu um convite para cantar num hotel. O líder dos Cordas do Sol, Arlindo Évora, estava presente e ouviu-me a cantar uma Morna, eu cantava Rap e Morna. Disse-me que andava á procura de uma voz feminina para entrar no grupo. Aceitei na hora. Eu cantava sozinha, não tinha um grupo. Ouvia os Cordas do Sol desde pequenina. Fiquei em Santo Antão a fazer ensaios e gravei um álbum com eles.", conta Ceuzany.A sua primeira música com o grupo de música tradicional Cordas do Sol foi Mnine d'Rua, do álbum Lume d'Lenha, o seu cartão de visita para Cabo Verde e para o mundo. A música foi um sucesso. Ceuzany era a voz que completava a banda.Com o tempo Ceuzany entendeu que queria seguir com um projeto seu, saiu do grupo e gravou dois discos: Nha Vida, e em 2016, Ilha d'Melodia. Álbuns que incluem êxitos como Amor Di Mi Ku Bo, Na Ondas De Bo Corpo, Mindel d'Novas ou Amor I Dor. Álem de prosseguir com a sua carreira a solo, a cantora está agora também de regresso á banda de Santo Antão.Durante o check sound para o seu mais recente concerto no BLeza, a cantora Mindelense interpretou o tema CV Lá Fora para o CM. Uma música escrita pelo rapper cabo-verdiano Kiddye Bonz, que faz parte do seu disco Ilha d'Melodia.