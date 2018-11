Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chainho e Zambujo juntos para o Soam As Guitarras

Bilhetes já se encontram à venda e custam entre 15 e 24 euros.

08:42

António Chainho convida António Zambujo para um espetáculo inesquecível, esta quinta-feira, dia 29, pelas 21h30, no Cine-Teatro Garrett, na Póvoa de Varzim, que dá o pontapé de saída para o festival Soam As Guitarras 2019.



Será a terceira e maior edição até agora deste evento que celebra a arte da guitarra nas mais diversas formas.



O concerto será precedido pela apresentação oficial das datas e da programação do festival, que no próximo ano incluirá a Póvoa de Varzim na sua rota, depois de ter passado por Oeiras e Évora nos anos anteriores.



