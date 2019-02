Chapas de Bancos vão a leilão

Iniciativa da Numismática acontece no dia 14 de fevereiro.

11.02.19

Chapas de chamada de bancos portugueses estão entre os cerca de 1500 lotes que a Numismática Leilões vai leiloar na quinta-feira, 14 de fevereiro, no VIP Grand Hotel, de Lisboa.

O leilão tem início às 10h30, com um conjunto de 130 lotes de cédulas raras. Seguem-se as notas. A sessão da manhã termina com um título de uma ação do Jardim Zoológico e de Aclimação de Portugal, emitida em 1904, com o valor nominal de vinte mil réis. A peça tem base de licitação de 190 euros.

Merece destaque, na segunda parte do leilão (que abre às 14h30), um conjunto de lotes de moedas de ouro: um ‘S. Vicente’, batido no reinado de D. João III; e duas ‘Moedas 1690’, mandadas cunhar por D. Pedro II, com base de licitação superior a cinco mil euros. Um conjunto de 15 lotes de moedas de ouro, ‘peças’ batidas nos reinados de D. José e D. Maria I, tem base de licitação de cerca de 15 mil euros.

As chapas de chamada dos bancos eram utilizadas antes da informatização e entregues aos portadores dos cheques ou de outros documentos para levantar e, mais tarde, eram chamados pelo número para receberem os valores na caixa. As diversas chapas em praça do BNU, CGD, BFB, BPSM, BBI, CPP e BP são de diversos materiais, desde plástico a latão e alumínio.

O catálogo do leilão, com mais de 100 páginas, pode ser consultado em www.numismaticaleiloes.pt