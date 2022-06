Chega de Tabus: Musex, o novo museu do sexo dedicado ao prazer feminino

Há um novo museu do sexo em Portugal, instalado no Palácio dos Anjos, em Algés, o primeiro a reiterar que é pedagógico e aberto à discussão, para que toda a família o possa visitar. Com curadoria de Marta Crawford, psicoterapeuta e terapeuta sexual, e Fabrícia Valente, curadora e arquiteta, a primeira exposição que aqui se instala chama-se Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual Feminino e inaugura esta sexta, 24 de junho.

"Em 2010, quando surgiu esta ideia, tive uma espécie de epifania depois de uma talk em que falei sobre sexualidade e sobre prazer sexual feminino. Logo após essa talk, sur a ideia de criar um museu pedagógico do sexo, onde pudessem estar crianças, jovens e adultos no mesmo espaço. De lá para cá muito aconteceu, e nos últimos anos apresentei o projeto à Câmara Municipal de Oeiras, que o achou interessante" conta Marta Crawford, mentora desta ideia que agora encontrou um espaço físico.





