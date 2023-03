No dia em que editou o seu novo disco, ‘Portuguesa’, Carminho levou esta sexta-feira ao final da tarde, pelas 19h00, as novas canções para a rua e apresentou-as no Chiado, no espaço exterior em frente aos armazéns lisboetas.



Apanhando de surpresa aqueles que iam passando e transformando as ruas do Carmo, Nova do Almada e Garrett num mar de gente, Carminho interpretou na íntegra o novo trabalho.









