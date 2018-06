Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chico Buarque leva ‘Caravanas’ à Invicta

Artista brasileiro esgotou os seis concertos que tem agendados para Porto e Lisboa.

Por Sónia Dias | 01:30

Seis concertos, todos eles esgotados. É o que acontece quando Chico Buarque vem a Portugal. O cantautor brasileiro inicia hoje, no Coliseu do Porto, a digressão do seu 23º disco, ‘Caravanas’. A última vez que atuou em terras lusas foi em 2006, quando apresentou o álbum ‘Carioca’. Depois disso, o músico de 73 anos lançou ‘Chico’ (2011), que o levou em digressão pelo Brasil, e publicou o romance ‘O Irmão Alemão’.



‘Caravanas’ é dedicado ao baterista que acompanhou Chico Buarque durante anos, Wilson das Neves, que morreu em 2017, e inclui temas como ‘Grande Hotel’, ‘Tua Cantiga’, ‘Homenagem ao Malandro’ e ‘Todo o Sentimento’. Contudo, Buarque também tem aproveitado os espetáculos ao vivo para fazer críticas à presidência de Michel Temer.



Aos novos temas, o cantor deverá juntar alguns dos seus maiores êxitos, entre eles ‘Iolanda’, que compôs com Pablo Milanés, ‘Injuriado’, ‘As vitrines’, ‘Gota d’água’, ‘Geni e o zepelim’, ‘Futuros amantes’, ‘A história de Lily Braun’, que escreveu com Edu Lobo, ‘Homenagem ao Malandro’, assim como ‘A Bela e a Fera’.



Depois do Porto, onde atua hoje e amanhã, Chico Buarque sobe ao palco do Coliseu de Lisboa nos dias 7, 8, 9 e 10.



SAIBA MAIS

9

temas apenas compõem o álbum ‘Caravanas’ (tem uma duração de 28 minutos), que conta com a participação dos netos Clara Buarque (em ‘Dueto’) e Chico Brown (‘Massarandupió’), filhos de Helena Buarque e Carlinhos Brown.



Artista carioca

Francisco Buarque de Hollanda, mais conhecido por Chico Buarque, nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, a 19 de junho de 1944. Só casou uma vez, com a atriz Marieta Severo, com quem esteve 33 anos e que lhe deu três filhas: Sílvia, Helena e Luísa.