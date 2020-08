Cidade dos EUA quer retirar monumento a navegador português Estêvão Gomes

A cidade de Bangor, no estado norte-americano do Maine, está a pensar retirar o monumento ao navegador português Estêvão Gomes, que ao serviço da coroa de Castela terá sido o primeiro europeu a navegar até àquela região, em 1525. Discussões públicas sobre o desmantelar do marco vão iniciar-se na próxima semana, foi anunciado.

O monumento, uma cruz sobre o hemisfério norte e uma Rosa dos Ventos, está colocado num parque junto ao rio e foi uma oferta em 1999 de emigrantes portugueses ali residentes. Foi posto em causa após a morte de George Floyd às mãos da polícia, em Mineápolis, a 25 de maio deste ano. Manifestantes antirracistas – Floyd, negro, foi morto por um agente branco – contestam o munumento devido à ligação de Estêvão Gomes ao comércio de escravos.

Gomes terá capturado em Bangor 50 indígenas que levou no navio de volta para Castela. Terá tentando vendê-los como escravos, mas o rei Carlos V libertou-os.

Maulian Dana, embaixador da tribo índia Nação Penobscot, foi o primeiro a pedir, em junho, a retirada do monumento.

Estêvão Gomes nasceu no Porto, em 1483, e mudou-se já em adulto para Castela, ao serviço de quem navegou. Saiu na armada de Fernão de Magalhães para primeira circum navegação (comandava a nau San António), mas abandonou antes do estreiro de Magalhães, regressando a Castela. Em 1524 descobriu a Nova Escócia, numa tentativa de encontrar uma passagem marítima, no Atlântico Norte, para a Índia. Mapeou, até à Flórida, toda a costa Leste dos atuais Estados Unidos. Acabou morto em 1538, por nativos, no atual Paraguai.