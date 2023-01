Cinco filmes de produção portuguesa no Festival de Cinema de Gotemburgo

Cinco filmes de produção portuguesa, entre os quais "Lobo e Cão" e "Mato Seco em Chamas", integram a programação do Festival de Cinema de Gotemburgo, que começa no dia 27 na Suécia.

De acordo com a programação esta terça-feira anunciada, "Lobo e cão", primeira longa-metragem de ficção de Cláudia Varejão, está na secção "Viagem", e "Mato Seco em Chamas", parceria luso-brasileira de Adirley Queirós e Joana Pimenta, será mostrado na secção "Visionários".

Em Gotemburgo, também vai ser exibido "A cup of coffee and new shoes on", do realizador albanês Gentian Koci, protagonizado pelos atores portugueses Edgar Morais e Rafael Morais.

Esta longa-metragem contou com coprodução portuguesa de Maria & Mayer e foi o filme candidato da Albânia a uma nomeação para os Óscares de 2023.

O produtor Joaquim Sapinho, pela Rosa Filmes, entra na produção de dois filmes escolhidos para aquele festival sueco, na secção "Mestres": "Pacifiction", do realizador espanhol Albert Serra, e "When the waves are gone", do filipino Lav Diaz.

O 46.º Festival de Cinema de Gotemburgo termina a 5 de fevereiro.