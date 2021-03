Cinco mil pessoas, um concerto e um sinal de esperança vindo de Barcelona

Arranca Love of Lesbian frente a 5.000 personas en el primer concierto-piloto masivo y sin distancias en Barcelona.



Quina emoció, joder. pic.twitter.com/WwgGFRKA2Q — Pau Rodríguez (@paurodra) March 27, 2021

5.000 gràcies per acompanyar-nos ?????????? en aquesta prova pilot que ens dona la vida! Comencem @loveoflesbian #FestivalsPerLaCulturaSegura #LolSantJordi pic.twitter.com/B5BODrsHXb — Palau Sant Jordi (@PalauSantJordi) March 27, 2021

A emoção marcou um dos eventos mais emblemáticos dos últimos meses na Europa. Em Espanha, no Palau de Sant Jordi, Barcelona, a banda Love of Lesbian atuou para cinco mil pessoas num evento piloto onde todos utilizaram máscara e realizaram um teste rápido antes de entrar no recinto.Apenas seis dos cinco mil presentes testaram positivo à Covid-19 - num teste realizado de manhã, no dia do concerto -, segundo dados fornecidos pela organização. Um evento marcado pela emoção e que serviu de teste para as autoridades de saúde, onde, além dos testes rápidos, todos os presentes tiveram de medir a temperatura, utilizar máscaras FFP2 - entregues gratuitamente à entrada - e desinfetar as mãos com álcool gel.O início do concerto foi atrasado em cerca de 30 minutos devido aos normais controlos de entrada e às apertadas medidas de segurança. Os espectadores precisavam de estar credenciados e apresentar um resultado negativo do teste rápido à Covid-19. Uma aplicação no telemóvel serviu de 'passaporte' para os presentes.Durante todo o evento não se registaram quaisquer problemas de maior. "Estamos no caminho certo, mas o vírus ainda está lá fora. A batalha continua", atirou Santi Balmes, vocalista da banda no final do concerto que dedicou aos profissionais de saúde e restantes trabalhadores essenciais. De resto, as imagens falam por si.