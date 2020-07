Cinema ao ar livre sobre o rio Sena, em Paris

"Le cinema sur l’Eau", o cinema sobre a água, é o nome do evento que se vai realizar no próximo dia 18 de Julho no rio Sena, em Paris, onde os participantes podem assistir a uma sessão de cinema a flutuar sobre o rio em pequenas embarcações.

Depois da invenção do drive-in, em que as sessões de cinema eram a partir do carro, o canal de cinema MK2 em parceria com a Haagen-Dazs vão organizar uma exibição de cinema flutuante gratuita. Os organizadores vão juntar 38 barcos elétricos de 2 a 6 lugares e 150 lugares à margem do rio, em espreguiçadeiras, para completar o cinema ao ar livre. A organização garante que todos os lugares respeitarão o distanciamento que é exigido pelas medidas de disseminação da Covid-19.





Os filmes "A Corona story" e "Le Grand bain" vão estar em exibição.As inscrições podem ser feitas a partir do dia 15 de Julho e os vagas serão sorteadas.