O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) prevê este ano um aumento de receitas de 670 mil euros, para um total de 16,2 milhões de euros e assim fazer fase à crise que o setor atravessa motivada pela pandemia. E se é verdade que aquele organismo até prevê diminuir em 374 mil euros a cobrança da taxa da exibição, por outro lado irá aumentar em 1 milhão de euros a taxa de subscrições. O ICA prevê que as receitas revertam para os programas de apoio financeiro ao cinema e audiovisual e para a Cinemateca Portuguesa, tão afetados em 2020 por causa da Covid-19.









Segundo o orçamento do ICA para 2021, anunciado na sua página oficial, há uma previsão de 8,9 milhões de euros de receitas pela cobrança da taxa de exibição, e de 7,3 milhões de euros de cobrança de taxa por subscrição.

A taxa de exibição aplica-se aos anunciantes, sobre 4% da publicidade passada em canais de televisão, salas de cinema e em meios audiovisuais. Já a taxa anual sobre serviços de televisão por subscrição aplica-se a operadores como a MEO, a NOS e a Vodafone, com base no número de novas adesões ou subscrições de clientes.