Cinema chora a morte da lenda Sidney Poitier

Morreu aos 94 anos Sidney Poitier, o primeiro ator negro a ganhar um Óscar de Melhor Ator, em 1964, pelo seu papel no filme ‘Os Lírios do Campo’.A notícia foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros das Bahamas, Fred Mitchell (país onde Poitier cresceu). "Perdemos um ícone, um herói, um mentor, um combatente e um tesouro nacional", lamentou o governante no Facebook.Ao longo da carreira, iniciada em 1940, foi nomeado para mais dois Óscares, 10 Globos de Ouro e 6 BAFTA. Em 2002 tornou-se também o primeiro negro a receber um Óscar honorário pelo conjunto da obra. Entre os principais filmes que protagonizou destacam-se ‘Sementes de Violência’ (1955), ‘O Ódio Que Gerou o Amor’, ‘No Calor da Noite’ (1967) e ‘Adivinha Quem Vem Jantar’ (1967) .Sidney foi um dos responsáveis pela abertura do cinema aos atores negros, dado que até ter chegado à ribalta estes ficavam com papéis insignificantes. "Levo comigo as aspirações e esperanças de um povo. Não tinha controlo no conteúdo nem margem criativa, exceto quando recusava um filme, algo que aconteceu muitas vezes", confessou, numa entrevista dada em 1989.Poitier nasceu em Miami, EUA, em 1927, mas cresceu em Cat Island, nas Bahamas, de onde eram originários os seus pais, dois agricultores pobres.Chegou à Broadway em 1946 e nunca mais parou. Conquistou Hollywood aos 22 anos e tornou-se num dos atores mais bem pagos da sua geração.Em 1957 já tinha feito história ao ser o primeiro ator negro a ser premiado no Festival de Cinema de Veneza, com o filme ‘Sangue Sobre a Terra’.