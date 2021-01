A crise nas salas de cinema continua sem fim à vista e, por isso, produtores e distribuidores continuam à espera de melhores dias para agendarem estreias. Só o cinema português tem mais de uma dezena de longas-metragens prontas a estrear este ano, mas nenhuma tem data anunciada.









“Temos vários filmes para estrear, mas não temos nada programado com muita assertividade, dadas as trocas e adiamentos que aconteceram em 2020”, disse à Lusa o diretor de marketing da Nos Audiovisuais, Saul Rafael, líder do mercado de distribuição nacional. ‘Sombra’, de Bruno Gascon, ‘Amadeo’, de Vicente Alves do Ó, ‘O Sentido da Vida’, de Miguel Gonçalves Mendes, ‘O Último Animal’, de Leonel Vieira, e ‘O Som que Desce da Terra’, de Sérgio Graciano, são alguns dos filmes que a Nos conta distribuir em 2021.

A aguardar chegada às salas há vários meses está o filme ‘Bem Bom’, de Patrícia Sequeira, sobre o grupo feminino de música Doce, que fez sucesso nos anos de 1980. A estreia esteve prevista para o ano passado mas foi sucessivamente adiada. De acordo com as últimas indicações da produtora, não deverá acontecer antes de março.





Recorde-se que, segundo os dados mais recentes do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), que não incluem ainda o mês de dezembro, em 2020 registaram-se 3,6 milhões de espectadores nas salas de cinema e 19,7 milhões de euros de bilheteira, o que compara com os 14 milhões de espectadores e 75 milhões de euros do período homólogo de 2019.