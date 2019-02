Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinema português feito sem subsídios mas com muito amor

Realizador Hugo Diogo não teve apoios do ICA, mas conseguiu 100 mil euros de privados.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O filme estreia nesta quinta-feira, 28, e inspira-se no romance ‘Saudades de Nova Iorque’, de Pedro Paixão. O realizador, Hugo Diogo, diz que desde que conheceu o escritor e leu o livro, há dez anos, que este era um projeto que tinha em carteira.



Agora avançou, mesmo sem subsídio do ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual. "Tive apenas apoio para a distribuição – o que já é bom. O resto, os 100 mil euros que o filme custou, consegui através de privados...", revela o realizador. "Mas paguei aos atores", acrescenta, orgulhoso.



‘Imagens Proibidas’ conta a história de um artista – escritor e fotógrafo – que abandona Londres e se sedia em Lisboa para esquecer uma paixão.



Na capital, desenvolve um projeto fotográfico: procura mulheres bonitas para criar "um momento mágico, de amor entre as duas, para o captar através de polaroides".



Aos 39 anos e com três longas-metragens no currículo (esta é a quarta), Hugo Diogo diz que a escolha do protagonista foi "óbvia".



"Convidei o Elmano [Sancho] para o filme porque já fiz outros trabalhos com ele e sei do que é capaz enquanto ator. As atrizes [Diana Costa e Silva e Ana Vilela da Costa] foram escolhidas através de casting."



Mas o filme tem outras vedetas no elenco: Pedro Lacerda; João Lagarto; Suzana Borges e Rita Redshoes são apenas algumas das caras convocadas pelo realizador "para falar de amor, de fotografia, mas também da relação das pessoas com o tempo, a beleza e os sentimentos".