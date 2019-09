Cinquenta músicos recordam Queen em Lisboa

Com quase 50 anos de existência, os Queen ‘regressam’ a Lisboa esta sexta-feira e sábado, agora em formato sinfónico, para um espetáculo épico na Praça de Touros do Campo Pequeno, que já obrigou mesmo a uma data extra.Com as vozes de Jenna Lee James, Jon Boydon, Rachael Wooding e Peter Eldridge, que participaram no musical ‘We Will Rock You’ (West End londrino), este grandioso espetáculo conta em palco com uma orquestra de 50 músicos, dirigidos pelo maestro Richard Sidwell, também responsável pelos arranjos musicais do concerto.Queen Symphonic, que conta com o apoio de Brian May, guitarrista da banda britânica, será ainda acompanhada pela Banda Sinfónica da PSP e pela Lisbon Film Orchestra. ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Radio Ga Ga’, ‘We Are the Champions’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’ ou ‘I Want It All’ são temas incontornáveis da história da música que agora vão poder ser escutadas numa recriação única no Campo Pequeno.Ao jornal francês ‘Du Dimanche’, o maestro Richard Sidwell afirmou mesmo que este espetáculo dá "uma dimensão ainda mais épica" ao reportório dos Queen.Recorde-se que Freddie Mercury e os seus camaradas de banda deixaram um dos maiores legados musicais da história da música. Nos dois dias, Queen Symphonic começa às 21h30 e os bilhetes estão à venda na bilheteira e online. Variam entre 17,50 € e 55 €.