Cirurgião que é poeta vence Prémio Pessoa 2022

"Surpreendido, grato, admirado e muito contente." Era desta forma que João Luís Barreto Guimarães, de 55 anos, médico-cirurgião no Hospital de Gaia, professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto, poeta e tradutor, se sentia esta quinta-feira após o anúncio de que foi o distinguido com o Prémio Pessoa 2022 (60 mil euros).













A escolha do júri da 36ª edição, anunciada no Palácio dos Seteais, em Sintra, teve em conta o facto de Barreto Guimarães ser “uma voz inconfundível nos jornais e na poesia portuguesa contemporânea desde 1989, quando publicou o primeiro livro, aos 22 anos”.