Claude Goutin (1930-2018)

Nome grande da escultura francesa morreu aos 88 anos.

Por Paulo Fonte | 01:34

Escultor, pintor, desenhador, o artista francês, antigo vencedor do Prémio de Roma, é o autor, entre outras obras, da estátua de Lafayette erguida junto ao Tribunal de Metz. Homem de vários ofícios, apaixonado pela luz e sombra, usou técnicas variadas ao longo da vida.



Exibido no Museu Rodin ou no de Arte Moderna, em Paris, Goutin teve os seus trabalhos presentes de forma regular em galerias europeias.



Morreu na segunda-feira.