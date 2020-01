Cláudia Raia percorre Portugal com comédia

"Obrigado Lisboa!!! Nosso primeiro dia de ‘ConSerto Para Dois’ foi um sucesso, casa lotada, público impecável. Fiquei emocionada gente, obrigada!" Foi assim, na sua página oficial do Instagram, que Cláudia Raia, de 53 anos, agradeceu ao público português a estreia do seu novo espetáculo em Portugal, quarta-feira, no Teatro Tivoli em Lisboa. O espetáculo, que conta com o marido, Jarbas Homem de Mello, estará em cena até ao dia 23 de fevereiro. ‘ConSerto Para Dois’ é uma comédia musical muito elogiada no Brasil na qual Cláudia Raia e Jarbas interpretam cinco personagens cada um.

A ação desenrola-se num cruzeiro de luxo onde Luna de Palma, uma famosa atriz (Cláudia Raia) e Roberto Rinaldi, um famoso escritor (Jarbas Homem de Mello) se encontram após um difícil processo de separação. Ambos procuravam a tranquilidade, mas paz é coisa que não vão encontrar. Mentiras, ciúmes e situações inusitadas dominam um grande amor que se torna quase uma obsessão. Depois de Lisboa, o espetáculo segue para o Porto (28 e 29 de fevereiro no Coliseu), Braga (4 a 7 de março no Theatro Circo), Coimbra (10 e 11 de março no Convento S. Francisco), Aveiro (14 e 15 de março no Teatro Aveirense) e Figueira da Foz (20 e 22 de março no CAE).





Para além de ter encontrado uma casa completamente lotada na noite da estreia em Lisboa, Cláudia Raia contou, entre a assistência, com a presença dos dois filhos Sophia Raia e Enzo Celulari, este último fruto de uma relação anterior com o também ator Edson Celulari. "Todo o mundo juntinho na estreia. Sou muito grata pela família que tenho", escreveu a atriz brasileira na legenda de uma foto em família que partilhou com os seis milhões de seguidores.