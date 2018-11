Clube filatélico de Portugal celebra 75 anos

Data foi assinalada com várias iniciativas.

O mais antigo clube filatélico do País celebra 75 anos de atividade com um conjunto de eventos filatélicos.

Já está disponível o Boletim do Clube Filatélico de Portugal Especial, para o qual todos os sócios foram convidados a apresentar um texto. Aderira à ideia 89 associados escritores, nacionais e estrangeiros, e o resultado foi lançado com capa dura e mais de 500 páginas.

A Sociedade Histórica da Independência de Portugal (no Largo de S. Domingos, 11, em Lisboa) recebeu, entre 20 e 27 de outubro, o Salão Filatélico da 12ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira, onde estiveram presentes coleções de dezenas de associados do clube.

Recorde-se que este troféu é uma manifestação filatélica de regularidade anual e homenageia o sócio fundador do CFP, ao qual o Comendador Dias Ferreira dedicou 64 anos da sua vida, com devoção excecional. Este certame contou com a colaboração da Sociedade Histórica da Independência de Portugal e dos CTT – Correios de Portugal.

No último dia do certame filatélico (27 de outubro, dia em que o Clube Filatélico de Portugal assinala 75 de anos de atividade), os CTT editaram uma carta-inteira e o carimbo comemorativos do aniversário do clube que marcam, filatelicamente, esta efeméride.

A encerrar o dia, decorreu, no Hotel Júpiter, em Lisboa, o jantar comemorativo do 75º aniversário do CFP e do Palmarés da 12ª edição do Troféu Comendador Dias Ferreira.