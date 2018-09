Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CM vai contar toda a história da ópera

Trinta volumes, que juntam música, livro e programa de televisão, vão sublinhar o melhor que a música erudita tem para dar.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O catalão Ramon Gener – que foi cantor profissional antes de se tornar no mais famoso divulgador de música do Mundo – passou por Portugal para falar do seu programa de televisão ‘This is Opera’, que lhe valeu vários prémios e o reconhecimento do grande público.



O mesmo programa que vai ser distribuído aos leitores do Correio da Manhã a partir de amanhã e todas as quintas-feiras (pelo preço do jornal mais 9,95 euros).



"Sempre considerei que a ópera é para toda a gente e não algo de estranho, destinado a uma elite", diz-nos Gener. "Quando pensei fazer o programa, destinei-o a todos: àqueles que vão à ópera e que a entendem; mas sobretudo àqueles que acham que a ópera não é para eles."



A coleção, que arranca com a ‘Aïda’ de Verdi (preço de lançamento 1,95 euros), é composta por 30 volumes e contém as melhores árias de outras tantas óperas famosas. Ramon Gener admite que lhe foi difícil escolher, entre tanto material existente, o que ia integrar no programa.



"A ópera nasceu há mais de 400 anos e nesse período de tempo compuseram-se milhares de obras", conta. "Como tive de optar, escolhi uns títulos do barroco, outros do romantismo, um pouco de Wagner, um pouco de Verdi... O que é importante é que o público fique com uma visão global do mundo da ópera."



Cada entrega inclui um livro, o CD com uma seleção dos excertos de cada ópera e um DVD do programa de Ramon Gener.