O Parque Arqueológico do Vale do Coa (PAVC) assinala esta terça-feira o seu 25º aniversário e apresenta uma atividade marcada pela investigação, que sustentou a descoberta de 1200 rochas com gravuras rupestres, e acolheu 271 626 visitantes. Estes achados podem ser visitados em quatro núcleos: Penascosa, Fariseu, Canada do Inferno e Ribeira de Piscos.









“Nos próximos tempos, as escavações vão continuar no sítio de arte paleolítico do Fariseu [rocha 9] e na Cardina-Salto do Boi, onde foi evidenciada recentemente uma ocupação pelo Homem de Neanderthal desde 100 000 anos. Alargar-se-á as sondagens e as escavações ao território que fica entre o baixo Coa e Siega Verde [Espanha], para tentar perceber as formas de ocupação humana neste território contíguo”, explicou a presidente da Fundação Coa Parque, Aida Carvalho.

Para a responsável da fundação que gere o PAVC, este espaço arqueológico tem um papel fundamental no desenvolvimento do território, na afirmação das suas populações e na criação de serviços na região, nomeadamente, de hotelaria e restauração. Como uma imensa galeria ao ar livre, o Vale do Coa apresenta mais de 1200 rochas, distribuídas por 20 mil hectares de terreno com manifestações rupestres, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há mais de 25 000 anos, e distribuídas por quatro concelhos do território nacional: Vila Nova de Foz Coa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda.