Coimbra mostra postais antigos da Figueira da Foz

Exposição é para ver até ao fim de agosto e tem entrada livre.

Por J. Pires Santos | 03:16

O Museu da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra tem patente, até final de agosto, uma exposição de cerca de 200 postais ilustrados antigos da Figueira da Foz, alguns dos quais datam do final do séc. XIX.

‘Memórias de um Verão Distante’ é o título do certame, que apresenta ao visitante uma oportunidade única para viajar no tempo e perceber como a cidade da Figueira da Foz evoluiu ao longo de mais de cem anos.

O conjunto de antigas imagens da considerada ‘rainha das praias de Portugal’ foi doado à Santa Casa da Misericórdia de Coimbra por Mário Mendes dos Remédios de Sousa Brandão. O espólio epistolográfico abarca peças desde os últimos anos do séc. XIX até final da década de 50 do século passado. Do tempo em que a Figueira da Foz ainda não tinha marginal oceânica e os veraneantes iam a banhos de água fria por recomendação médica.

Entre as imagens reunidas, estão fotos do Castelo Engenheiro Silva; da Esplanada Silva Guimarães; do Forte de Santa Catarina; das docas com bacalhoeiros de quatro mastros; do Teatro-Circo Saraiva de Carvalho e do Casino Peninsular, bem como das principais avenidas e da ponte de ferro sobre o Mondego desenhada pela oficina de Gustave Eiffel.

Alguns dos postais mostram as ligações rodoviária em 1871 e ferroviária em 1882, que tanto contribuíram para a mudança da cidade e para a afirmação da Figueira da Foz como destino balnear de excelência.

A exposição tem entrada livre e estará patente no Museu da Santa Casa da Misericórdia, Rua Sobre Ripas, em Coimbra, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 horas e das 14h00 às 17h00.