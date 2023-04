Coimbra vota apoio de 440 mil euros para os Coldplay

A Câmara de Coimbra vota, na terça-feira, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 440 mil euros à promotora Everything is New, responsável pela realização de quatro concertos dos Coldplay no Estádio da Cidade (nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio) - 110 mil euros por espetáculo.



"No total serão mais de 200 mil pessoas [a irem aos espetáculos], o que se traduz na maior audiência de sempre para uma banda/artista em Portugal", justifica a autarquia, acrescentando que, além do "impacto mediático", a atuação da banda britânica liderada por Chris Martin vai refletir-se "na economia local", sendo "os dois setores diretamente mais beneficiados o da hotelaria e da restauração", seguidos do turismo.









