Depois de terem andado a passear pela cidade sem serem reconhecidos, sabe o CM, foi perante 50 mil pessoas em delírio que os Coldplay foram recebidos, quarta-feira à noite, no primeiro de quatro concertos no Estádio Cidade de Coimbra.



Assim que subiram ao palco, Chris Martin e comparsas deixaram bem claro que vinham para puxar pelos galões de melhor banda pop: jogos de luzes, balões gigantes e as canções esperadas, com ‘Higher Power’ a abrir.









Ver comentários