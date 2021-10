A exposição ‘Joan Miró. Signos e Figuração’ já pode ser visitada na Casa de Serralves, no Porto, onde, segundo o curador Robert Lubar Messeri, tem um “mandato duplo”: “Mostrar toda a coleção” do Estado português, que inclui 85 obras do artista espanhol, e o “trabalho magnífico de reabilitação” do museu, ao cargo do arquiteto Álvaro Siza Vieira.









A mostra, patente até 22 de março de 2022, permite ainda observar o trabalho de “conservação, que normalmente acontece nos bastidores, mas mais e mais museus estão a mostrar trabalhos a serem restaurados”, adianta Messeri.