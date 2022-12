Colecionador Joe Berardo lança novo catálogo

Com a dissolução do Museu Coleção Berardo marcada para 31 de dezembro, o colecionador Joe Berardo promoveu um catálogo do acervo, que serve para lançar o novo museu – que deverá surgir no Centro Cultural de Belém e cujo nome deverá ser Museu de Arte Contemporânea de Belém.

O fim do Museu Coleção Berardo foi ditado pelo Governo, que denunciou o protocolo assinado entre o Estado e o colecionador, com efeitos a 1 de janeiro de 2023. Na altura, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que seria criado um “museu de arte contemporânea que potencie várias coleções”, no CCB.