Comédia brasileira junta Solano e Thiré

‘Selfie’ já fez 270 representações no Brasil e nos EUA e agora chega a Portugal com uma proposta de teatro físico.

Por Ana Maria Ribeiro | 22:25

Mateus Solano nunca tinha feito teatro em Portugal mas isso está prestes a mudar. Ao lado de Miguel Thiré, o ator brasileiro interpreta ‘Selfie’, uma peça sobre a obsessão contemporânea com as novas tecnologias, e que estreia hoje , no Teatro Tivoli, em Lisboa, às 21h30.



Em cena, dois homens vivem agarrados aos computadores e aos telemóveis. São viciados em redes sociais, maníacos do ‘gosto’ e incapazes de darem um passo antes de tirarem uma fotografia para publicar.



O espetáculo, construído a partir de improvisações, tem encenação de Marcos Caruso e fez sucesso no Brasil. E não só. "Criámos o espetáculo há três anos, fizemos mais de 270 apresentações, e fomos em digressão aos Estados Unidos, a Miami e Orlando, onde a peça fez furor junto das comunidades brasileiras", conta Miguel Thiré.



O que poderá espantar o público é que vai encontrar o palco do Tivoli vazio, exceção feita a dois pequenos banquinhos brancos. Aqui tudo vive do corpo e da voz dos atores, que admitem adorar o teatro físico, que dispensa artifícios.



"O trabalho de corpo é algo de que tanto eu como o Miguel gostamos. Usar o corpo e a voz para dizer quem somos, onde estamos e qual o nosso objetivo em cena", explica Mateus Solano, que admite ter fé de que a peça seja bem recebida pelos portugueses.



"O espetáculo fala de um assunto que está no bolso das pessoas, e acredito que o público se vai identificar", diz.

Bilhetes entre 12,5 e 25 euros.