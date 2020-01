Comédia era a arma da arte de Terry Jones

O amigo e colega do grupo de humor Monty Python, Michael Palin, cruzou-se várias vezes com ele, nestes últimos anos, quando já era incapaz de falar devido ao avanço de uma forma rara de demência. Sobre o seu estado debilitado, Palin chegou a dizer que "é o mais cruel que pode acontecer a alguém para quem palavras, ideias, argumentos, piadas e histórias são a matéria da vida". O britânico Terry Jones morreu na noite de terça-feira, aos 77 anos, com a mulher a seu lado.Com uma carreira de 60 anos, Jones nasceu no País de Gales e mudou-se para a Inglaterra aos quatro anos. Estudou Literatura e História na Universidade de Oxford e, depois, escreveu argumentos para séries televisivas. Até que, em 1969, ajudou a revolucionar o humor graças ao coletivo Monty Python, que se divertia a desconstruir breves cenas, com a filosofia e o ‘nonsense’ como motor para o riso.Além de integrar como ator a série da BBC ‘Os Malucos do Circo’, Terry Jones ainda estendeu o culto, também como realizador, em três filmes protagonizados pelo grupo, como ‘A Vida de Brian’ (1979) ou ‘O Sentido da Vida’ (1983).Em 2008, Terry Jones exibiu, no Teatro São Luiz, em Lisboa, ‘Evil Machines’, onde a fantasia e a música dominavam. Contudo, também aqui o humor era a arma.episódios da série ‘Os Malucos do Riso’, da BBC, exibidos entre 1969 e 1974, lançaram os Monty Python. Além de Terry Jones, o grupo era formado por John Cleese, Michael Palin, Eric Idle e Graham Chapman.Os Monty Python deram, há seis anos, em Londres, dez espetáculos de humor para se despedirem do projeto. Apenas Graham Chapman não participou, porque morreu em 1989.Terry Jones lutava há vários anos contra afasia primária progressiva, uma forma rara de demência. Deixa três filhos.