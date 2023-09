Comediante britânico acusado de violar jovem de 16 anos

Uma mulher acusa o ator e comediante Russell Brand de a ter seduzido e agredido quando esta tinha apenas 16 anos.Segundo uma investigação, citada pelo Daily Mail, Alice (nome fictício) alega que esteve numa "relação emocionalmente abusiva e controladora" com Brand, quando este tinha 31 anos, durante cerca de três meses.Alice afirma que o ator lhe tirou a virgindade, estava "preocupado" com o facto do ela ser "inocente e pura" e referia-se a ela como "a criança". A mulher diz que Brand a ajudou a criar mentiras para enganar os pais e que o ator queria que ela escondesse a relação deles dos amigos.Alice acusa Brand de ter beijado a sua mãe e de ter tentado violá-la, tendo parado apenas quando esta lhe deu um murro no estômago.De acordo com o Daily Mail, Russell Brand foi acusado de violação, agressões sexuais e abuso emocional. Quatro mulheres acusam o ator de agressões sexuais entre 2006 e 2013, quando este estava no auge da fama. Brand enfrenta também acusações de comportamento controlador, abusivo e predatório.O ator e comediante britânico nega as acusações e afirmou recentemente que todas as relações que teve foram consentidas. Brand acusou ainda a comunicação social de um "ataque coordenado".