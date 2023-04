Comemoração do 25 de Abril conta com concertos para todos os gostos

Concertos de Norte a Sul FOTO: Correio da Manhã

No ano em que se comemora o 49.ª aniversário do 25 de Abril, este fim de semana é de festa. De norte a sul do País, como é tradição, a música sai à rua para relembrar a revolução que devolveu a liberdade de expressão e no decursoda qual se implementou a democracia em Portugal.Há concertos para todos os gostos, com entrada gratuita (ver infografia ao lado), mas também muitas outras atividades culturais e recreativas paralelas, que prometem tornar ainda mais rico o calendário cultural do nosso país durante a próxima semana.Em Coimbra, por exemplo, as lutas estudantis são recordadas no Convento de São Francisco, com a exposição ‘Primaveras Estudantis: da crise de 1962 ao 25 de Abril’. No átrio da Estação de São Bento, no Porto, há ‘Olhares de Abril’, que articula os trabalhos dos fotógrafos que, em 1974, cobriram a Revolução.No antigo Tribunal da Boa Hora, em Lisboa, o Arquivo Ephemera, do historiador José Pacheco Pereira, mostra cartazes, emblemas, autocolantes, postais, faixas, cinzeiros, pratos e discos, testemunhos dos diferentes partidos políticos que nasceram após o 25 de Abril, numa exposição intitulada ‘Sinais de Liberdade’.Tudo para celebrar a democracia!