Comic Con volta a Algés em 2021

A 7ª edição da Comic Con Portugal, que estava prevista realizar-se entre 10 e 13 de setembro, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, foi adiada para 2021, anunciou a organização do evento após a aprovação da proposta de lei do Governo que determina a proibição da realização de grandes eventos até ao dia 30 de setembro de 2020.

Em comunicado, a CITY - Conventions In The Yard revelou que esta edição "estava a ser analisada em formatos diferentes e adaptados às contingências atuais, contando com várias confirmações de talentos nacionais e internacionais", que acabaram por ser canceladas, face ao panorama internacional. "Acabou por ser uma decisão tomada com grande tristeza, mas de forma consciente e a pensar na segurança e bem-estar de todos os fãs da cultura pop", adiantou.

Para compensar, vai ser lançada uma série de iniciativas ao longo do ano especialmente dedicadas aos fãs do certame. Entre elas contam-se o lançamento da "maior loja oficial da cultura pop em Portugal" e a elaboração de um estudo de mercado para traçar "o perfil do ‘geek’ português", para além dos Galardões da BD, que "visam premiar a melhor banda desenhada que se faz e edita em Portugal".

A Comic Con Portugal realizou-se pela primeira vez em 2013, na Exponor, em Matosinhos, onde decorreram as primeiras quatro edições. Em 2018, o evento dedicado ao entretenimento e à cultura pop decorreu pela primeira vez no Passeio Marítimo de Algés.



PORMENORES

A maior edição de sempre

A edição de 2019 da Comic Con Portugal contou com mais de 140 mil visitantes e envolveu mais de 100 marcas. Para este ano estava a ser preparada a maior edição de sempre, com uma grande aposta no cartaz e mais de 160 mil visitantes.