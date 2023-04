Ao fim de oito anos de trabalho continuado, a companhia de teatro Mascarenhas-Martins conseguiu um espaço e vai programar a Casa da Música Jorge Peixinho, que inaugura no dia 25 de abril, no Montijo. Ao, o diretor do grupo, Levi Martins, diz que o convite do presidente da câmara, Nuno Canta, chegou na “altura certa” e veio com a garantia de “total autonomia”.“Apesar do equipamento ser dedicado a um grande nome da música – o maestro e compositor Jorge Peixinho –, o presidente assegurou-nos que não era obrigatório fazer programação só de música e que tínhamos total autonomia na definição do programa”, garante.