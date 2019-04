Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Companhia Nacional de Bailado abre bastidores de forma inédita

Visitas guiadas, aulas abertas dos bailarinos e ensaios de novas criações fazem parte da programação.

Por Sónia Dias | 09:40

Para "conquistar novos públicos" e aproximar os espectadores habituais, a Companhia Nacional de Bailado (CNB) vai abrir os bastidores de forma inédita, segundo a diretora, Sofia Campos, no Dia Mundial da Dança, celebrado na segunda-feira.



Visitas guiadas, aulas abertas dos bailarinos e ensaios de novas criações fazem parte de uma programação criada especialmente para celebrar a data no Teatro Camões, em Lisboa, mas que se estende também a Aveiro, Leiria e Faro.



"Espreitar para lá da cortina da CNB tem que ver com a ideia de abertura e de aproximação aos públicos habituais, e dirigida aos novos públicos que estamos a conquistar", explicou à Lusa a diretora da companhia nacional, Sofia Campos.



O Dia Mundial da Dança, instituído pelo Comité Internacional da Dança da UNESCO em 1982, é celebrado a 29 de abril, data de nascimento do bailarino Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado um dos pioneiros da dança moderna.



Para assinalar a data, a diretora quis, com esta programação, "dar a conhecer, de uma forma mais informal, mas próxima, como é o dia a dia dos bailarinos, como se preparam para os espetáculos, como são os ensaios, explicando os códigos do seu trabalho e como se organizam".



As portas do Teatro Camões abrem às 15h00. Depois das visitas aos bastidores e da aula dos bailarinos, serão realizados ensaios comentados de dois novos bailados: ‘Annette, Adele e Lee’ e ‘Madrugada’, dos coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes.