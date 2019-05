Conan Osíris reage a prémio de pior indumentária da Eurovisão

Pokémon

Ruben De Sá Osório e desenvolvido por André Ópticas - uma empresa de óculos.



Conan Osíris reagiu ao prémio Barbara Dex que o classificou como concorrente com a pior indumentária do Festival Eurovisão da Canção de 2019.O artista português fez uma publicação na rede social Instagram onde explica, através de imagens, a inspiração para criar aquele visual que acabou por não ser bem acolhido pelos fãs do festival.O look verde foi desenvolvido pelo designer Luís Carvalho e tem como inspiração elementos como o louva-deus. Conan apresenta várias imagens do inseto incluindo um- Lurantis - igualmente inspirado no animal.O desenho da "armadura facial", como lhe chama o artista português, foi feito pelo estilista

A publicação conta com vários comentários de apoio ao cantor e também conta com críticas ao visual por não ter ficado claro para o público o simbolismo do mesmo.



A votação da pior indumentária do festival foi feita no site 'songfestival.be' onde foram contabilizados mais de 4 mil votos numa "votação renhida até ao final".



Tamta, do Chipre, ficou com o 2.º lugar, seguida de Zena, da Bielorrússia, Eliot, da Bélgica, e Tamara Todevska, da Macedónia do Norte.



Conan Osíris sucede os EyeCue que venceram em 2018. A última vez que Portugal ganhou o prémio Barbara Dex foi em 2006 com as Nonstop que interpretaram "Coisas de Nada".