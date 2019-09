Conan Osíris vai a Espanha

A música portuguesa vai estar em destaque neste fim de semana, em Espanha, com a realização do festival Portugal Alive, que leva até Madrid e Barcelona os músicos Conan Osíris, Whales e Reis da República, anunciou ontem a organização.Os músicos lusos vão dar concertos de entrada gratuita nas duas cidades espanholas, amanhã e no sábado, no âmbito de um festival que já levou mais de uma dezena de artistas portugueses a atuar em Espanha.O objetivo do evento, que se realiza pelo sexto ano consecutivo, é promover a cultura portuguesa contemporânea junto do público espanhol.