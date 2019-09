Concerto de Chris De Burgh no Campo Pequeno com lugar para temas pedidos

Chris De Burgh, autor de êxitos como ‘Lady in Red’ ou ‘So Beautiful’, está de regresso aos palcos e atua esta quinta-feira no Campo Pequeno, Lisboa, para recordar ao público português temas que atravessaram gerações e permanecem ainda no coração dos fãs. E até haverá lugar para "temas pedidos", conforme garantiu em entrevista ao"Quando faço espetáculos com a minha banda estou mais preso a uma estrutura fixa, mas este será a solo e por isso tenho mais liberdade. Há canções que são obrigatórias, outras que eu já sei que funcionam bem em certos países, mas neste caso o público até poderá fazer pedidos e dizer-me o que quer ouvir", garantiu.O músico afirmou, aliás, que é o público que o incita a continuar a subir ao palco, apesar dos seus 70 anos de vida e 40 de carreira."Enquanto houver pessoas que me queiram ouvir, enquanto pedirem para me ver atuar, continuarei a cantar", diz. Mas isso implica também ter cuidados especiais: "A voz é como um músculo, é preciso exercitá-la. Além disso, cuido da minha saúde. Todos os dias nado pelo menos um quilómetro", confessou.Em Portugal, no entanto, o exercício deverá ficar de parte: "É um país que adoro, não só pelas pessoas que sempre me receberam muito bem, e pelo sol, mas também porque adoro futebol e a forma de Cristiano Ronaldo jogar e... não só! Sou colecionador de vinhos, tenho várias garrafas de vinho do Porto e são mesmo das melhores do Mundo!"