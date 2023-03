Concerto de Tiago Silva: um convite para dançar

Com a sua guitarra canta as histórias da sua vida. Da coladeira e da morna, parte para uma fusão que passa pela música brasileira, afro, e kizomba. Todas as influências de um cantor que nasceu no Mindelo, no seio de uma família de músicos, e deu os primeiros acordes na guitarra na companhia do pai, aos nove anos de idade.Os concertos começaram na Praia da Laginha, quando, na juventude, formou a banda Life, continuaram em França com o grupo "Nos 3", enquanto estudou música em Paris, e aprofundou o seu conhecimento no blues e na bossa nova.De volta a Cabo Verde, Tiago Silva, lançou os singles "Liberta Bo Mente" e "Vida". Participou no festival Baía das Gatas, em 2020, e tem agora dois EP's gravados. O primeiro de 2021, "No Ama", com um estilo mais tradicional, e de 2022 "Kes d'Meu", num ritmo mais dançante. Discos que o cantor tem para apresentar no seu concerto de estreia em Lisboa.