As comemorações do 75.º aniversário do mítico Hot Club deram o mote a um concerto especial. À Orquestra e Sexteto do Hot, as duas principais formações residentes da lendária cave do número 48 da Praça da Alegria, juntam-se, como convidados especiais, Jeff Davis, Maria João, Mário Laginha, Ricardo Toscano e Rita Maria.









