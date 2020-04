Concertos em Portugal 'regressam' esta sexta-feira em projeto inovador

A plataforma 'Gigs em Casa' promete acabar com a falta de concertos que a pandemia de coronavírus trouxe a Portugal e ao Mundo. O inovador projeto português vai permitir que bandas atuem 'ao vivo' para uma audiência através do site www.gigsemcasa.com Os concertos vão decorrer na sala de espetáculos RCA Club, em Alvalade, Lisboa, com produção e realização de luz no local. Para dia 1 de maio está já agendado o concerto da banda Punk Rock portuguesa Peste & Sida. Os artistas de 'Sol da Caparica' sobem ao palco às 21h30 de sexta-feira, dia do trabalhador.Em comunicado, a organizadora Amazing Events esclarece que todos os técnicos e intervenientes vão ser pagos "de forma a reativar uma área de atividade tão afetada".Os concertos serão pagos ou não consoante a banda e os artistas podem escolher instituições de solidariedade para entregar o dinheiro. Segundo a Blitz, os Peste & Sida decidiram doar todo o dinheiro do espetáculo à APRIM, que presta cuidados a idosos.