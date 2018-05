Concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2018 já abriram

O calendário e a declaração anual de prioridades são publicados com vários meses de atraso.

Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2018 abriram esta quarta-feira, com vários meses de atraso, contando com 19 milhões de euros a repartir por vários programas, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).



O calendário e a declaração anual de prioridades são publicados quase a meio do ano, porque estavam dependentes, segundo decisão da tutela, da aplicação da nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que entrou em vigor em abril.



Na altura, em declarações à agência Lusa, o presidente do ICA, Luís Chaby Vaz, afirmava que 2018 seria um "ano zero" para o setor, porque se fez uma "grande revisão legislativa".



"Aligeirámos a carga burocrática na fase de candidaturas ao financiamento. Há a introdução de linhas de apoio que não existiam e visam contemplar áreas que não estavam previstas", disse.



Segundo o calendário disponibilizado hoje na página oficial do ICA, os programas de apoio ao cinema são contemplados com 10,9 milhões de euros a distribuir por áreas como escrita de argumento, produção de ficção e documentário, distribuição e exibição.



O programa de apoio ao audiovisual e multimédia terá 3,8 milhões de euros para financiamento de séries ou filmes de ficção, documentário ou animação.



Há ainda o programa para novos talentos e primeiras obras, com um total de 2,5 milhões de euros, um programa específico de apoio à internacionalização, de 615 mil euros, e 1,1 milhões de euros para apoios 'had hoc' e para protocolos com Brasil, França e Itália.



Os concursos abrem à luz da nova regulamentação legislativa para o cinema e audiovisual, cujo objetivo passou, segundo a tutela, pela simplificação de processos administrativos.



Durante o tempo de revisão e discussão, o Ministério da Cultura foi duramente criticado pela Plataforma de Cinema - que reúne dezenas de agentes do setor -, por causa da forma como são escolhidos os júris dos concursos.



Segundo a nova regulamentação, compete apenas ao ICA constituir e aprovar uma lista de jurados efetivos para cada concurso, depois de consultar a Secção Especializada de Cinema e Audiovisual (SECA), do Conselho Nacional de Cultura.



Em cada um dos 23 programas dos concursos de 2018 estão já revelados os nomes dos júris selecionados.