A noite de Passagem de Ano e o dia de ano novo costumam, tradicionalmente, estar associados a concertos especiais. Este ano muitas atividades foram canceladas, sobretudo as festividades da noite de Réveillon, mas, ainda assim, há algumas propostas a ter em conta neste último dia do ano, tal como nos primeiros de 2021.









Para assinalar o fim de um ano de má memória e dar as boas-vindas a um outro que se deseja de melhores notícias, e apesar de não poderem celebrar com concertos na rua, várias câmaras propõem concertos online. A Câmara de Coimbra, por exemplo, propõe uma transmissão online, em direto, nas redes sociais do município, que inclui atuações de 12 bandas locais, entre elas Brigada Victor Jara, Diabo a Sete e Os Quatro e Meia. A Câmara de Sines também gravou um espetáculo com artistas da região, emitido a partir das 21h30. Também online, Fernando Daniel, Aurea, HMB e Virgul são os cabeças de cartaz de uma Passagem de Ano, das 20h00 às 04h00, no site www.20192021.pt, cujas receitas revertem, em parte, para a União Audiovisual, que apoia trabalhadores e famílias do setor da Cultura em dificuldades.

Já no primeiro dia de 2021, em Aveiro, a Orquestra Filarmonia das Beiras dá o seu tradicional concerto no Teatro Aveirense (11h00). Em Lisboa, a Orquestra Metropolitana sobe ao palco do CCB, às 11h00 - repete concerto no Barreiro (dia 2, às 11h00), Santarém (8, às 20h00) e Setúbal (10, às 16h00). E a Câmara de Gondomar transmite no Facebook o Concerto de Ano Novo da Banda Musical de Gondomar (16h00).





No dia 2, em Loulé, a Orquestra Clássica do Sul toca no Cine-Teatro Louletano às 11h00. Já a Orquestra Sinfónica Portuguesa atua com a soprano Elisabete Matos no Teatro de São Carlos, Lisboa, também às 11h00 (espetáculo repete-se dia 3 no Teatro Joaquim Benite, em Almada). E António Zambujo dá um concerto de ano novo no Cine-Teatro de Tomar, a partir das 21h00.