Conheça as canções e os intérpretes a concurso no Festival da Canção deste ano

A final do Festival da Canção deste ano, marcada para 07 de março, vai decorrer em Elvas, anunciou hoje a RTP.

O anúncio foi feito hoje numa conferência de imprensa nas instalações da RTP, em Lisboa, na qual ficou também a saber-se que a cerimónia será apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim.





Também já são conhecidos os nomes dos intérpretes e dos autores que irão concorrer para rumar à Eurovisão 2020.Autor – BlastedIntérprete – BlastedCanção – "Rebellion"Letra/Música – Blasted/Stego/GuerraAutor – Filipe SambadoIntérprete – Filipe SambadoCanção – "Gerbera Amarela do Sul"Letra/Música – Filipe SambadoAutor – João CabritaIntérprete – Ian MucznikCanção – "O Dia de Amanhã"Letra – Ian Mucznik / Música – João CabritaAutor – Marta CarvalhoIntérprete – ElisaCanção – "Medo de Sentir"Letra/Música – Marta CarvalhoAutor – MeeraIntérprete – MeeraCanção – "Copo de Gin"Letra/Música – MeeraAutor – Rui Pregal da CunhaIntérprete – JJaZZCanção – "Agora"Letra/Música – Rui Pregal da Cunha"Autor – Throes and the ShineIntérprete – Throes and the ShineCanção – "Movimento"Letra/Música – Throes and the ShineAutor – Tiago NacaratoIntérprete – Bárbara TinocoCanção – "Passe-Partout"Letra/Música – Tiago NacaratoAutor – António Avelar de PinhoIntérprete – Luiz Caracol + Gus LiberdadeCanção – "Dói-me o País"Letra – Luiz Caracol / Música – António Avelar de PinhoAutor – Cláudio FrankIntérprete – Cláudio FrankCanção – "Quero-te Abraçar"Letra/Música – Cláudio FrankAutor – Dino D’SantiagoIntérprete – KadyCanção – "Diz Só"Letra – Kalaf Epananga / Música – Dino D’SantiagoAutor – Dúbio Feat. +351Intérprete – Dúbio Feat. +351Canção – "Cegueira"Letra – Hugo Azevedo / Música – Rui Azevedo + Pedro AzevedoAutor – Elisa RodriguesIntérprete – Elisa RodriguesCanção – "Não Voltes Mais"Letra/Música – Elisa RodriguesAutor – Hélio MoraisIntérprete – JudasCanção – "Cubismo Enviesado"Letra/Música – Hélio MoraisAutor – Jimmy PIntérprete – Jimmy PCanção – "Abensonhado"Letra/Música – Jimmy PAutor – Pedro JóiaIntérprete – Tomás LuziaCanção – "Mais Real que o Amor"Letra – Tiago Torres da Silva / Música – Pedro Jóia