Conheça os bastidores da produção de 'Joker', um dos filmes do ano em 2019

Tem curiosidade para saber como foi gravado um dos filmes do ano de 2019? Eis que a produtora Warner Bros. decidiu divulgar um vídeo com os bastidores das gravações de 'Joker', um dos filmes mais vistos em Portugal no ano passado.Os relatos e os pormenores contados por atores, incluindo Joaquin Phoenix - que encarnou o papel de 'Joker' -, produtores e do realizador do filme.'Joker' foi um sucesso de bilheteira em Portugal, tornando-se num dos filmes mais vistos em 2019.